Présidentielle 2017 : poursuites aggravées pour l'association prestataire de Jean-Luc Mélenchon

Dans ce dossier, les juges d'instruction se penchent, depuis novembre 2018, sur l'utilisation des fonds publics par l'équipe du candidat LFI pour la campagne de 2017. L'Ère du peuple, association à but non lucratif fondée en 2015 par des fidèles de Jean-Luc Mélenchon pour assurer notamment la logistique de ses meetings, avait facturé 440.027 euros au candidat pour des locations de salles ou de matériel informatique et des prestations intellectuelles de ses quatre salariés.

Parmi ces fidèles, les députés Bastien Lachaud, déjà mis en examen, et Mathilde Panot. La Commission nationale des comptes de campagne (CNCCFP) avait relevé une différence de 152.688 euros entre les salaires versés aux députés et les montants facturés pour leurs prestations au mandataire. Selon Mediapart, cela a permis à l'association de dégager une marge de 66% et 59% pour les deux députés.