Présidentielle 2022 : 14% des Français estiment que l'élection pourrait être truquée

Cette proportion est significative à l'extrême droite de l'échiquier politique : 29% des électeurs d'Éric Zemmour estiment que le résultat de l'élection n'est pas sincère, et même 30% pour les électeurs de Marine Le Pen, arrivée en deuxième position lors du premier tour. "Cette défiance manifeste vis-à-vis du processus électoral est deux fois plus forte que la moyenne chez les Français s'informant principalement via Internet (24%, contre 8% via la presse écrite et 3% la radio) et chez ceux croyant dans les théories du complot (25%)", note l'Ifop.