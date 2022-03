Présidentielle : 48,7 millions de Français sont inscrits sur les listes électorales

Est-ce de bon augure à 17 jours du premier tour de l’élection présidentielle ? Selon des chiffres communiqués ce jeudi 24 mars par l’Insee, 95% des Français en âge de voter sont inscrits sur les listes électorales et le corps électoral pour le scrutin des 10 et 24 avril est de 48,7 millions d’électeurs. L’institut note que c’est 856.000 personnes de plus qu’en mai 2021.

"Cette évolution est en partie due à la démographie", explique l'institut. Par exemple, "637.000 jeunes, nés en 2003 et début 2004, ont été inscrits d’office au cours de cette période sur les listes électorales, alors que 435.000 décès ont entraîné des radiations des listes, soit un solde net de 202.000 inscrits." Grâce à la procédure d'inscription automatique des majeurs à l’issue de leur recensement citoyen, la quasi-totalité des adultes de moins de 30 ans est inscrite sur une liste électorale.

Aussi, entre mai 2021 et mars 2022, 4 millions de Français ont fait une démarche volontaire d’inscription sur liste électorale, notamment à la suite d’un déménagement ayant entraîné une radiation des listes dans la commune de départ.