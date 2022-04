Présidentielle 2022 : 5 choses à savoir sur Valérie Pécresse

Âgée de 54 ans, Valérie Pécresse est présidente de la région Île-de-France. Élue d'une courte tête en 2015 (43,8% contre 42,18% pour le PS Claude Bartolone), elle a à nouveau remporté les élections régionales en 2021, cette fois plus largement, devant la gauche unifiée (PS-EELV-LFI), le Rassemblement national et la majorité présidentielle. Diplômée de l'ENA, elle avait auparavant été députée des Yvelines, puis ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et ministre du Budget durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Elle avait notamment porté la réforme des universités pour offrir plus d'autonomie à ces établissements.

Valérie Pécresse représente le parti Les Républicains, après un congrès victorieux en décembre 2021. Elle avait pourtant quitté cette formation politique en 2019, après la défaite de la liste LR aux élections européennes. Elle a repris sa carte durant la campagne interne pour l'investiture.