Présidentielle : à deux semaines du premier tour, un week-end chargé en meetings

Plus que deux week-ends pour organiser des meetings. Deux semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle, la grande majorité des candidats réunissent leurs soutiens et leurs militants ces samedi 26 et dimanche 27 mars. Après une campagne empêchée par le Covid-19 et les restrictions sanitaires, puis ralentie et perturbée par la guerre en Ukraine, les prétendants à l'Elysée ont à cœur de la terminer en beauté et d'essayer de mobiliser au maximum, alors que la crainte d'une abstention massive plane sur le scrutin.