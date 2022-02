À la peine dans la campagne, Yannick Jadot est l'invité de "Mission convaincre" sur LCI

"On s'ennuie, on s'ennuie, on s'ennuie. J'aime vraiment beaucoup Yannick, mais le temps passe et rien n'imprime", "on fait une campagne trop plan-plan", "on est dans un truc trop classique". À ces critiques, Yannick Jadot répondait, fin janvier, comme l'écrit Le Monde : "Qu’est-ce que je vais aller m’exciter, alors qu’on n’est pas encore en campagne ? Ce n’est pas la peine de s’épuiser avant. La campagne va démarrer début mars, avec le premier débat entre les candidats et la confrontation de nos projets. Là, il faudra être prêt. Il faudra de la qualité, de la crédibilité et de l’énergie. On va monter en puissance et en intensité. On sait où on va."

À ceux qui disent que malgré un programme "carré" et "solide", sa personnalité manque "d'aspérité", qu'il ne prend pas assez de risques et qu'il n'est pas assez rock'n'roll, Yannick Jadot a répondu par les actes, le 19 janvier dernier, en étrillant le président de la République sur son bilan au Parlement européen : "Vous avez incontestablement fait un beau discours. Mais vous êtes comptable d'un bilan pour la France et d'un bilan pour l'Europe", a-t-il déclaré. "Vous resterez dans l'Histoire le président de l'inaction climatique."