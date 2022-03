Présidentielle : à moins de deux semaines du premier tour, Emmanuel Macron entame sa campagne de terrain

"On arrivait à un point de bascule où pouvait s'installer l'idée que nous méprisions le fait de faire campagne", a indiqué un conseiller ministériel au Parisien. Alors ce lundi, le chef de l'État s'est rendu à Dijon (Côte-d'Or) où il a notamment parlé formation, apprentissage et politique de la ville. Accompagné de deux élus venus du Parti socialiste, François Rebsamen et François Patriat, il a également consolidé sa jambe gauche et s'est défendu de mener une politique de droite.

Plus tard dans la semaine, Emmanuel Macron devrait également effectuer un déplacement sur le thème de l'écologie, dans une région encore tenue secrète. Samedi, s'il réussit à remplir La Défense Arena, il fera face à 40.000 militants pour le premier et sûrement unique meeting de sa campagne. Ces derniers jours, le chef de l'État a également écrit des lettres aux habitants d'outre-mer et aux maires de France pour préciser ses intentions sur certains points qu'il n'a pas dévoilés lors de la présentation publique de son programme.