Présidentielle 2022 : à quoi ressemblent les clips de campagne des candidats ?

Tous ont des manières bien différentes de faire valoir leur programme. Depuis lundi et le début officiel de la campagne présidentielle, les clips de campagne des candidats sont diffusés sur des antennes de France Télévisions (France 2, France 3, franceinfo et les stations du réseau Outre-mer La 1ère), de France Medias Monde (RFI et France 24) et sur France inter.

Répartis de façon égalitaire sur différentes tranches horaires et dotés des mêmes moyens de productions, ces clips ont également été diffusés en ligne par plusieurs candidats. L'ordre de passage a été tiré au sort et publié au Journal Officiel. Retour sur les choix de réalisation des différents politiciens.