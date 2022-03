À quoi ressemblerait la VIe République souhaitée par Jean-Luc Mélenchon ?

"Le peuple, et lui seul, doit être souverain", écrit Jean-Luc Mélenchon dans l'introduction de son programme présidentiel. Puisque les institutions de la Ve République ne le permettent pas, estime-t-il, et renforcent le "pouvoir solitaire" et la "monarchie présidentielle", le candidat Insoumis a fait de l'instauration d'une VIe République l'une de ses principales revendications, et ce depuis plus de dix ans. Ce dimanche 20 mars, comme en 2012 et 2017, il défilera entre la place de la Bastille et la place de la République, à Paris, pour une VIe République. En quoi consiste son projet ?