À quoi sert la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle ?

Alors que quelque 48,7 millions de Français sont inscrits sur les listes électorales, le suivi du bon déroulé du scrutin présidentiel est un enjeu de taille, qui nécessite de nombreux pare-feux. C'est le rôle de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l’élection présidentielle (CNCCEP) : cette autorité publique s'assure que le vote se tient selon la réglementation et dans le respect de la démocratie, et reste indépendante et neutre face aux candidats.