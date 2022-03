À un mois du scrutin, un président sortant a-t-il déjà été aussi haut dans les sondages ?

En revanche, en 2002, Jacques Chirac est au coude-à-coude avec le socialiste Lionel Jospin. Quand le président sortant oscille entre 23 et 24% des suffrages, son adversaire est crédité de seulement un ou deux points de moins. Ce qui ne l'empêche pas d'être éliminé au premier tour, devancé par le fondateur du Front national Jean-Marie Le Pen. Mais l'ancien maire de Paris sera bel et bien réélu au second tour, plébiscité avec 82,21% des suffrages.

Candidat à sa réélection, ce fut également le cas de Nicolas Sarkozy en 2012. À un mois du scrutin, le président sortant était crédité de 27 à 29% d'intentions de vote, là aussi au coude-à-coude avec son concurrent socialiste François Hollande, crédité entre 26 et 28,5% d'intentions de vote. Le duel a continué d'être serré au premier et second tour, à chaque fois à l'avantage du socialiste.