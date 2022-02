Présidentielle : accusé d'emploi fictif, Fabien Roussel assure avoir des preuves de son travail

"Je ne comprends pas comment on peut remettre en cause le travail réel que j'ai pu faire", déplore-t-il face à la presse. Sur Europe 1, il rappelle "ses combats menés dans le Douaisis, à Arbel, la gare de Somain" ou encore dans le bassin minier. "Les pneus de ma voiture s'en souviennent tellement j'ai roulé !", a-t-il poursuivi assurant que l'ancien député "était fier d'avoir un responsable politique comme collaborateur".

Dans un communiqué, Jean-Jacques Candelier s'est dit, ce lundi, "surpris et indigné de l'article laissant entendre que Fabien Roussel ne travaillait pas pour (lui)". "Il était un collaborateur précieux et efficace, sur le terrain, constamment en relation avec de nombreux acteurs syndicaux, des élus, des habitants du Douaisis comme de tout le bassin minier et du Nord-Pas-de-Calais", affirme l'ex-élu, qui précise que le candidat à la présidentielle"avait une connaissance très fine de la situation économique et sociale, mais aussi des liens étroits avec de nombreux acteurs du territoire". "C'est pour cela que je l'ai embauché", souligne-t-il.