Adhérents fictifs : Les Républicains contestent une "pseudo-enquête", Jacob saisit le procureur

Dans l'entourage de Valérie Pécresse, on refuse de remettre en cause la victoire de la candidate LR. "Le résultat est incontestable, il n’y a pas eu de levée de bouclier et il n’y a rien d’illégal", commente un proche d'Éric Ciotti. Damien Abad, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, s'est également exprimé sur RTL : "Vous pouvez avoir quelques incidents. Ce scrutin a été organisé de manière à ce qu'il soit sincère."