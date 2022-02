Présidentielle 2022 : agir sur la mal-inscription sur les listes électorales, remède contre l'abstention ?

Le phénomène touche d'abord les jeunes qui bénéficient de l'inscription d'office à 18 ans et ne savent pas toujours qu'il faut se réinscrire lorsqu'ils quittent le domicile familial. "Les déménagements alimentent l'abstention" et "constituent un obstacle au vote", confirme à l'AFP la sociologue Céline Braconnier, docteure en sciences politiques, co-autrice de Sociologie de la mal-inscription et de ses conséquences sur la participation électorale. Selon ses travaux, la mal-inscription concernait 7,6 millions de personnes en 2017 (pour un corps électoral de 47,5 millions), dont 51% des 25-29 ans, auxquels s'ajoutaient environ cinq millions de non-inscrits.

Interrogé par TFinfo jeudi pour parler de la désaffiliation des jeunes en politique, Dorian Dreuil, expert associé à la fondation Jean Jaurès et co-président de l’ONG "A voté", avait identifié l'inscription sur les listes électorales comme l'un des principaux leviers pour intéresser les 18-24 ans à la politique. "Nous savons que plus le vote est simple, plus les gens votent. Or aujourd’hui avec le système d’inscription sur les listes électorales, voter est compliqué. Si aux 7,6 millions de mal-inscrits nous ajoutons les 3 à 4 millions de personnes qui ne sont pas inscrites sur les lites électorales, quasiment un quart des électeurs en âge de voter sont laissés de côté pour des raisons purement administratives et techniques", expliquait-il. "Aussi, la mal-inscription entraîne trois fois plus de chances de s’abstenir. C’est un sujet qu’il faut lever."

Mi-janvier, l'association a d'ailleurs créé un chatbot sur WhatsApp qui renvoie vers les pages du service public pour que les jeunes puissent vérifier où ils sont inscrits ou bien faire les démarches d'inscription.