Présidentielle 2022 : les éléphants du PS à la rescousse d'Anne Hidalgo

Samedi, l'ancien ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve avait "bien volontiers" pris la tête du Comité de soutien national à Anne Hidalgo, en raison de sa "personne" et de ses "valeurs". "Anne Hidalgo dit les choses clairement et je m'y retrouve... elle est intraitable sur les questions de République", avait justifié celui qui avait récemment critiqué le PS. Dans cette "campagne d'abaissement et de violence", il faut "convoquer les valeurs républicaines fondamentales, la concorde, le respect, la laïcité. (...) c'est ça la République, et ce n'est pas la volonté de séduire des segments de population", a-t-il martelé. "Je suis socialiste, résolument", a-t-il poursuivi, et "j'ai tendance à être fidèle à ma famille politique, et d'autant plus que les temps sont plus difficiles qu'ils ne furent jadis".

Anne Hidalgo a par ailleurs annoncé que l'ex-président François Hollande participerait prochainement à un de ses grands meetings.