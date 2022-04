Présidentielle : Anny Duperey, Bruno Solo... 2000 personnalités s'engagent pour Jean-Luc Mélenchon

La dernière semaine de campagne électorale réserve-t-elle son lot de surprise ? Ce lundi 4 avril, un collectif de 2000 personnes issues de la société civile, du monde du spectacle ou proches de la gauche, lancent un appel en soutien au candidat de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. "La gauche pourrait accéder au second tour. Deux semaines de moins d’extrême-droite à la télé et dans nos journaux, c’est moins de racisme, d’homophobie, d'islamophobie et d’antisémitisme", estiment-ils dans leur tribune.