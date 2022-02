Présidentielle 2022 : le Covid-19 a-t-il influencé les programmes des candidats sur la santé ?

En plus d’un nouvel impôt sur les sociétés, le candidat communiste Fabien Roussel souhaite instaurer une contribution exceptionnelle sur les profits des grands groupes et des compagnies d’assurances, pour le financement des dépenses liées au Covid-19. En outre, il propose un grand plan de développement de l’hôpital public prévoyant la création de 100.000 emplois, la fin de la privatisation des hôpitaux et l’augmentation des hôpitaux de proximité, chaque bassin de vie devra disposer d’un établissement de santé à moins de 30 minutes de transport.

L'écologiste Yannick Jadot estime que "l’épidémie de Covid a confirmé la fragilité extrême de notre hôpital public et les fortes inégalités de santé dans notre pays", et que "partout celles et ceux qui devraient avoir les moyens de prendre soin et de protéger subissent la pression de la technocratie, la rigueur budgétaire et le déclassement". Pour y remédier, il souhaite faire de la santé environnementale une priorité, en finir avec les déserts médicaux, et lancer un plan d’urgence pour l’hôpital public en reprenant la dette, embauchant 100.000 infirmiers et infirmières et augmentant de 10% les salaires des soignants. Aussi, l'eurodéputé soutiendra l’annulation de la dette Covid des pays pauvres les plus endettés.

La socialiste Anne Hidalgo estime que la seule solution pour endiguer durablement le Covid-19 est la vaccination à l’échelle mondiale. Aussi, elle veut faire pression sur les laboratoires pour obtenir la levée temporaire des brevets sur les vaccins et encourager leur diffusion dans les pays en développement. À l’hôpital, elle veut mettre fin à "l’hôpital-entreprise" et à la "maîtrise comptable des dépenses de santé" qui l’ont affaibli. Christiane Taubira se prononce pour la création de 100.000 postes en 5 ans à l'hôpital public et une refonte des conditions d’installation et d’exercice des médecins.