Présidentielle 2022 : après la réunion avec le camp Taubira, Yannick Jadot s'explique

"Je ne comprends pas sa sortie. Tout le monde va retrouver un peu de calme et de sérénité. (...) Christiane m'a appelé et j'ai été courtois, j'ai répondu", a lancé le candidat en réponse. "Vous me permettrez de ne pas discuter avant de recevoir cet appel avec Sandrine Rousseau, je suis le candidat des écologistes à l'élection présidentielle", a-t-il ajouté d'un ton irrité.

Le candidat EELV a par ailleurs réaffirmé vouloir "une femme Première ministre et une femme présidente de l'Assemblée nationale", une assemblée qui sera "paritaire", sans toutefois vouloir "rentrer dans les noms". "Je n'ai rien proposé" à Christiane Taubira, a-t-il appuyé.