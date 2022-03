Présidentielle : attaqué sur ses liens avec McKinsey, Emmanuel Macron organise la riposte

La majorité s'était, dans un premier temps, contentée d'une réaction mesurée face au rapport sénatorial, puis aux accusations de l'opposition. Mais à l'approche de l'élection, l'heure est à la riposte. C'est Emmanuel Macron qui a lui-même sonné le coup d'envoi en proposant à ses accusateurs "d'aller au pénal" s'il y avait des preuves de manipulation, dimanche sur France 3. "On a l'impression qu'il y a des combines, c'est faux", s'est agacé le candidat. "Aucun contrat n'est passé dans la République sans qu'il respecte la règle des marchés publics."

Sur le volet fiscal - McKinsey a-t-il ou non payé l'impôt sur les sociétés en France ? - c'est le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui est à la manœuvre. "Nous avons engagé une vérification fiscale sur McKinsey avant le rapport du Sénat parce que nous ne sommes pas nés de la dernière pluie et nous savons bien que les grandes entreprises internationales font de très grands profits en France", a annoncé, ce mercredi, le patron de Bercy sur Europe 1. "Je vois beaucoup de fébrilité et d'agacement de la part des oppositions, qui voient arriver le premier tour et se demandent ce qu'elles pourraient faire pour déstabiliser Emmanuel Macron", a également accusé le ministre, assurant qu'Emmanuel Macron a "combattu pendant cinq ans l'évasion fiscale" et "l'optimisation fiscale".

Deux autres ministres se chargeront de répondre aux questions des journalistes à l'occasion d'une conférence de presse prévue mercredi à 19 heures : Amélie de Montchalin (Fonction publique) et Olivier Dussopt (Comptes publics). "Mes collègues donneront tous les éléments et répondrons à toutes les questions posées", a assuré le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, mercredi à l'issue du conseil des ministres. Une conférence avancée, puisqu'elle était prévue initialement jeudi matin.