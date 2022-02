Présidentielle 2022 : au tour de Jean-Luc Mélenchon d'obtenir ses 500 parrainages

Et de huit. Jean-Luc Mélenchon est le huitième candidat à obtenir ses parrainages pour se présenter à l'élection présidentielle, après Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean Lassalle, Fabien Roussel et Nathalie Arthaud. D'après les derniers chiffres publiés par le Conseil constitutionnel, le chef de file des Insoumis en a validé 540. Nicolas Dupont-Aignan, Eric Zemmour et Marine Le Pen approchent du but, avec respectivement 457, 415 et 414 parrainages.