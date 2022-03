Présidentielle 2022 : que proposent les candidats pour les enseignants ?

Éric Zemmour souhaite aussi revaloriser les enseignants "en attribuant des 'primes d'excellence professorale' fondées sur la qualité de la transmission du savoir évaluée grâce à de plus fréquences inspections". Le candidat de Reconquête! veut revoir leur formation en établissant "une sélection plus stricte des professeurs du primaire et du secondaire en mettant en place des concours plus exigeants" et en créant des "écoles normales supérieures régionales".