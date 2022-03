Présidentielle : avec son meeting au Trocadéro, Zemmour veut tenter de se relancer comme Fillon en 2017

Le candidat des Républicains en 2017, alors en pleine tourmente suite à sa mise en examen pour soupçons d'emplois fictifs, avait réussi à remplir l'esplanade du Trocadéro. Des images d'ensemble montraient la place complètement remplie. Des dizaines de milliers de sympathisants étaient venus soutenir leur candidat, et ça malgré la pluie.

Durant ce meeting, François Fillon avait assuré qu'il ne renoncerait pas à sa campagne, malgré les défections de certains de ses lieutenants, obligé par "cette foule immense qui me pousse vers l'avant". S'il a recueilli quelques semaines plus tard 20,01% des voix, cela n'avait pas suffi à qualifier le député LR au second tour.

Comme François Fillon, un rassemblement au Trocadéro sonne pour Eric Zemmour comme une dernière tentative pour sauver sa campagne. Après une forte mobilisation fin 2021, plusieurs polémiques et l'arrivée de la guerre en Ukraine ont provoqué un essoufflement dans les intentions de vote pour le représentant de Reconquête!. Selon le rolling quotidien d'Ifop/Fiducial réalisé pour LCI, l'ancien polémiste n'est plus qu'à 11,5% avec une tendance à la baisse. Celui d'OpinionWay - Kéa Partners le plaçait mercredi sous la barre des 10%.