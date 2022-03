Bientôt une femme présidente ? "Nous sommes au bout d’un processus qui en a exclu durablement les femmes"

Pourquoi aucune femme n’a jamais été élue présidente de la République ?

L’élection du chef de l’État au suffrage universel direct, voulue par de Gaulle en 1962, a renforcé la symbolique de l’homme fort et providentiel et les femmes ont été d’emblée disqualifiées pour y participer. Cette réforme a créé les conditions d’un patriarcat institutionnel : concentrant l’essentiel des pouvoirs entre ses mains, le chef de l’État, également chef des Armées, renforce l’incarnation masculine et virile de la République. En tant qu’outsider, les femmes partaient avec un sérieux handicap. C’est pour ça que les deux premières compétitions au suffrage universel direct en 1965 et 1969 se sont déroulées entre hommes exclusivement. La première à concourir a été Arlette Laguiller, au nom de Lutte ouvrière, en 1974, époque où près de 70% des Français étaient opposés à ce qu’une femme soit présidente de la République. Ensuite, des femmes ont concouru à toutes les élections, mais elles étaient issues de partis marginaux, sans espoirs de gagner la compétition. La vraie rupture a eu lieu en 2007 : pour la première fois, un grand parti parlementaire désignait une femme, Ségolène Royal. Elle aurait pu être élue si elle n’avait pas pâti des critiques de ses amis politiques.

Pourquoi les femmes n’incarnent-elles pas le pouvoir ?

En France peut-être plus qu’ailleurs, le pouvoir politique a toujours été lié au fait de pouvoir porter les armes, à la virilité. La guerre et la politique sont deux monopoles masculins et deux sphères restées longtemps interdites aux femmes. Les révolutionnaires de 1789 se réclamaient eux-mêmes de la "théorie des deux sphères" qui veut qu’on réserve la sphère publique et politique aux hommes et la sphère privée aux femmes. Une telle idéologie a imprégné très longtemps les consciences républicaines et la meilleure preuve en est que les Françaises ont été parmi les dernières en Europe à obtenir le droit de vote et d’éligibilité, par l’Ordonnance du 21 avril 1944. Aujourd’hui, le pouvoir politique, en France, est toujours considéré comme le premier des pouvoirs. Il n’est plus de droit divin mais il reste le premier et le pouvoir républicain laïc semble toujours revêtu d’une part de sacré et en ce sens-là il paraît toujours réservé aux hommes.