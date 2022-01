"C'est brutal, violent et difficile" : Marine Le Pen regrette le choix de Marion Maréchal

Pour justifier son possible soutien à Éric Zemmour, Marion Maréchal a indiqué au Parisien que l'ancien polémiste "a une marge de progression plus grande chez les classes populaires et les abstentionnistes que Marine Le Pen auprès des classes supérieures." "Je ne crois pas du tout qu'Éric Zemmour soit susceptible d'opérer un croisement des courbes et de repasser devant moi", lui a répondu la candidate du RN. "Il n'a pas la capacité d'être au second tour et gagner face à Emmanuel Macron."

"Le choix qu'il a fait du bruit et de la fureur, dont il a encore donné l'exemple hier (jeudi) soir avec M. Mélenchon - ils se sont bien trouvés tous les deux -, ce n'est pas ce que les Français attendent (...)", a-t-elle conclu. "J'ai le sentiment que, dans son entourage, on n'a plus la volonté de le faire gagner, mais que certains ont la volonté de me faire perdre. J'interroge sur leur objectif final."