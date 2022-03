Présidentielle : ces promesses de 2017 non tenues par Emmanuel Macron

Il y a cinq ans, Emmanuel Macron reprenait à son compte l'engagement du quinquennat précédent visant à réduire la part du nucléaire dans le mix électrique à 50% à l'horizon 2025. En novembre 2018, le chef de l'État a annoncé la fermeture de 14 réacteurs nucléaires d'ici à 2035, dont quatre à six d'ici à 2030. L'objectif des 50% a toutefois été reporté de dix ans, à 2035, compte tenu des besoins énergétiques des Français. Par comparaison, le nucléaire représente aujourd'hui 67,1% du mix électrique.

En outre, en décembre 2020, Emmanuel Macron a estimé que "l'avenir énergétique de la France" passait "par le nucléaire". En février 2022, face à la crise énergétique touchant l'Europe, il a ainsi présenté un plan visant non seulement à étudier la possibilité de prolonger la durée de vies de certains réacteurs, mais aussi à faire construire six nouveaux réacteurs EPR2 et à envisager la construction de huit autres réacteurs, anticipant une montée en flèches des besoins en électricité d'ici à 2050 et jugeant que les énergies renouvelables ne suffiraient pas à répondre à cette demande.