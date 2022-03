Présidentielle 2022 : l'égalité stricte du temps de parole en vigueur à partir de ce lundi 28 mars

"Les temps d'antenne et de parole accordés aux candidats et à leurs soutiens doivent être strictement égaux", à la minute près, poursuit le gendarme de l'audiovisuel, qui publiera régulièrement les relevés des temps de parole pour toutes les chaînes et radios. Cette règle s'applique également selon les tranches : jusqu'au 8 avril, tous les candidats bénéficieront chacun de la même exposition entre minuit et 6h, 6h et 9h, 9h et 18h, et 18h et minuit.