Chasse : quelles sont les positions des candidats à la présidentielle ?

Prolixe sur le sujet, le candidat écologiste Yannick Jadot a de nouveau réclamé une réglementation de l'activité pour l'interdire le week-end et pendant les vacances. Une proposition inscrite dans son programme et que l'eurodéputé estime nécessaire "pour partager l’accès à la nature". "Le permis de chasse devra être renouvelé tous les 5 ans" et "nous veillerons à ce que les accidents de chasse soient davantage réprimés, les auteurs interdits de reprendre une arme", écrit-il également. L'écologiste souhaite aussi interdire l’agrainage (nourrir les animaux dans leur environnement), la chasse à enclos et la chasse à courre.

La France insoumise aussi, estime qu'il faut interdire la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires, même si cela ne figure pas dans le programme de son candidat. Mais ce dimanche sur France 3, Jean-Luc Mélenchon a soutenu cette mesure, rappelant qu'une proposition de loi avait été déposée en ce sens en 2018 par le député LFI Bastien Lachaud. "On a là un modèle de ce qu'on appelle les conflits d'usage", a expliqué l'insoumis, qui par ailleurs souhaite interdire "les chasses cruelles" comme la chasse à la glue et la chasse à courre. "Il faut cesser de vendre des armes aussi puissantes que celles que l'on vend compte tenu des gibiers qui se chassent en France", a-t-il également ajouté.

Ils sont les seuls à proposer de restreindre la pratique de la chasse. Si Anne Hidalgo ne s'est pas prononcée en personne sur le sujet, en octobre dernier Carole Delga, présidente PS de la région Occitanie et soutien de la candidate socialiste, avait assuré qu'elles étaient en désaccord avec la proposition de Yannick Jadot d'interdire la chasse le week-end et pendant les vacances, sans apporter plus de précisions.