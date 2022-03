Chômage, justice, environnement... Nous avons vérifié les propos d'Emmanuel Macron sur son bilan

"J’ai fait plus de baisses d’impôts que celles auxquelles je m’étais engagé"

Toujours à Aubervilliers, Emmanuel Macron s’est vanté d’avoir plus baissé les impôts que prévu. C’est vrai et cela s’explique notamment par la diminution imprévue des impôts de production ainsi que par le renoncement à la taxe carbone. En effet, en 2017, le candidat En Marche avait prévu plusieurs mesures fiscales, allant de la suppression de l’ISF (l’impôt de solidarité sur la fortune) à celle de la taxe d’habitation pour 80% de Français. Et il chiffrait la baisse de ces prélèvements obligatoires à "32 milliards d’euros", qu’il prévoyait de répartir équitablement entre les ménages et les entreprises.

Récemment, Bercy a communiqué un montant de 52 milliards d'euros de prélèvements obligatoires retirés aux Français depuis cinq ans et partagés entre les entreprises et les ménages : ces derniers bénéficient d’"une réduction des prélèvements obligatoires de 26 milliards d'euros sur le quinquennat", a indiqué le gouvernement dans le PLF de 2022. Des sommes non prélevées qui sont supérieures à celles annoncées en 2017. Cela s’explique par plusieurs aléas ayant rythmé le mandat qui s’achève, et non pas forcément par une réflexion politique.