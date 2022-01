Présidentielle : Christiane Taubira a contacté tous ses principaux concurrents de gauche pour les appeler à l'union

Comme l'avait fait Arnaud Montebourg, désormais retiré de la course, il y a quelques semaines, Christiane Taubira tente d'initier un dialogue avec ses concurrents de la gauche. Au lendemain de sa victoire à la primaire populaire, la candidate à la présidentielle a appelé ce lundi comme elle l'avait promis, tous ses principaux adversaires à gauche, pour les inviter au rassemblement, ont appris nos confrères de l'AFP auprès de son entourage.

L'ex-garde des Sceaux avait indiqué dimanche soir, dans un discours juste après sa victoire, qu'il fallait "trouver un chemin, (...) de façon à rassembler les gauches et leurs sensibilités" et qu'elle prendrait "l'initiative d'appeler les autres candidats", car "notre sort appelle aujourd'hui l'union et le rassemblement". "Elle les a tous appelés" et "leur a indiqué que le vote à la primaire populaire indiquait une aspiration puissante à l’union et qu’on ne pouvait pas s’asseoir sur le vote de 400.000 personnes", a précisé son entourage.