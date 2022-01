Présidentielle 2022 : la Primaire populaire revendique 467.000 inscrits

L'ancienne garde des Seaux, Christiane Taubira a indiqué qu'elle se conformerait aux résultats et appelé sur son compte Twitter à participer à la primaire. Mais trois des principaux candidats à gauche - Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anne Hidalgo - ont d’ores et déjà refusé de reconnaître le résultat du vote et se retrouvent impliqués dans le scrutin malgré eux.