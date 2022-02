Retrait du soutien du PRG : Christiane Taubira y voit une "manœuvre politique" du PS

Confrontée à cette réponse sur le plateau par la journaliste Ruth Elkrief, Christiane Taubira s'est montrée déçue. "Dorénavant, c’est ainsi que les responsables politiques correspondent ? C’est intéressant…", a-t-elle tout d'abord déclaré avant d'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un procès et de regretter qu'Olivier Faure n'ait pas plutôt répondu à son invitation au dialogue au sein de la gauche. "L'offre de conversation et de rassemblement pour essayer de gagner à gauche avec l’énergie du désespoir n’est manifestation pas le sujet le plus important", fait-elle remarquer.