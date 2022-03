Présidentielle 2022 : comment expliquer la dynamique de Marine Le Pen dans les sondages ?

Depuis le lancement du baromètre, le 10 janvier, la candidate n'est jamais descendue sous la barre des 16%. Et dans notre sondage du mardi 22 mars, la candidate RN gagne un point, pour atteindre 19,5% des intentions de vote au premier tour, confirmant un léger bond enregistré depuis le 17 mars.

"C’est le mouvement le plus spectaculaire de ces derniers jours", confirme, sur LCI, Frédéric Dabi, le directeur général Opinion de l'Ifop. "Elle se rapproche petit à petit de son score du 23 avril 2017, soit 21,3%, et ce malgré la concurrence d'Eric Zemmour." Alors qu'en 2017 Marine Le Pen n'avait fait "que chuter" dans la dernière ligne droite, celle des débats télévisés, perdant notamment la première place au profit d'Emmanuel Macron, la candidate effectue en 2022 "le mouvement inverse".

"Sa base s'est solidifiée", analyse Frédéric Dabi. "Elle a encaissé le choc des ralliements à Eric Zemmour, comme Stéphane Ravier, Nicolas Bay et surtout Marion Maréchal. Elle a encaissé le choc de la dynamique d'Eric Zemmour, qui s'était mis à capter un petit tiers de ses électeurs de 2017. Et elle progresse, avec un socle électoral de plus en plus solide, 80% de ses électeurs se disant sûrs de leur choix." Dans ce mouvement qui lui est favorable, Marine Le Pen prend plutôt aux électeurs de Nicolas Dupont-Aignan et d'Eric Zemmour, précise le sondeur.