Présidentielle 2022 : comment faire si vous n'êtes toujours pas inscrits sur les listes électorales ?

En effet ce jeudi 3 mars et vendredi 4 mars, il est encore possible de compléter un formulaire cerfa disponible en mairie et en ligne et de le déposer à la mairie de la commune dans laquelle vous souhaitez vous inscrire. Il est également possible de l'envoyer par la Poste, ainsi que les pièces justificatives (pièce d'identité, justificatif de domicile...).

Si vous ne savez pas si vous êtes bien inscrits sur les listes électorales, il est possible de le vérifier en se rendant sur service-public.fr. En renseignant votre commune, vos nom, prénoms et date de naissance, vous saurez si vous êtes bien inscrits et dans quel bureau de vote. Si vous avez fait des procurations, elles devraient également s'afficher.