Condamné, Eric Zemmour ne "regrette" pas ses propos sur les mineurs isolés

Au lendemain de sa condamnation pour "provocation à la haine raciale" et "injure raciste" par le tribunal correctionnel de Paris à 10.000 euros d'amende, Eric Zemmour persiste et signe. Sur le plateau de BFMTV ce mardi matin, le polémiste et candidat à la présidentielle assure ne regretter "absolument pas" ses propos sur les mineurs isolés qui lui ont valu sa condamnation. En septembre 2020, sur la chaîne CNews, il avait qualifié les mineurs isolés migrants de "voleurs", "assassins" et "violeurs".

Il a réaffirmé par ailleurs être "l'objet d’une justice politique", "qui évidemment veut (l)'interdire de parler, non-seulement d’immigration mais de lier l’immigration à la délinquance et à l’insécurité". Pour justifier ses propos, le polémiste cite "un rapport sénatorial" qui, d'après lui, souligne "la violence et la délinquance de ces prétendus mineurs isolés, qui sont en réalité des clandestins, qui pour la plupart ne sont pas mineurs, et qui ne sont pas isolés car manipulés par des bandes mafieuses, soit envoyés par leurs parents".