Conduire 30 km par jour pour aller au travail coûte-t-il "2000 euros par an" ?

Ainsi, l'Adetec en conclut que le coût kilométrique moyen d'une voiture est de 36 centimes par kilomètres. Dès lors, on peut, comme l'a fait Yannick Jadot, proposer une estimation du coût annuel de ces dépenses pour une personne réalisant 30 kilomètres par jour pour se rendre au travail. Si l'on prend en compte que le nombre de jours de travail dans l'année est fixé à 218 jours au maximum, cela fait effectivement plus de 2350 euros par an !

En résumé, ce chiffre s'appuie sur des sources fiables. Il n'est cependant qu'une estimation basée sur une moyenne et ne peut être généralisé à l'ensemble des véhicules et des foyers. Reste qu'il est proche des statiques de l'Insee. Selon l'institut de la statistique nationale, pas moins de 11% du revenu disponible des ménages est consacré en moyenne à la voiture.

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur Twitter : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.