Présidentielle 2022 : la question corse s'invite dans la campagne

En visite sur l'île le jeudi 3 février, Valérie Pécresse avait affirmé ne pas avoir de "tabou" concernant un statut d'autonomie dans le cadre d'"une République des territoires" et en fixant des "lignes rouges" (co-officialité de la langue et statut de résident, pourtant défendus par les nationalistes). "La question statutaire n'est pas prioritaire pour moi, (...) mais je n'ai pas de tabou et tout cela nous le construirons ensemble", avait-elle expliqué, en soulignant que pour elle "la question prioritaire, c'est celle d'un plan d'investissements" pour l'île, après "un quinquennat des occasions manquées et des promesses non tenues" de la part de l'État.

"La question statutaire, c'est la résultante d'un processus de confiance retrouvée, dans lequel la Corse dans la République, la Corse et l'État réussissent à travailler ensemble, et c'est cela que, avec Gilles Simeoni, nous voulons mettre sur pied", avait précisé Valérie Pécresse, en expliquant vouloir lancer "un processus de décentralisation qui sera le plus ambitieux que la République ait connu depuis les lois Defferre" de 1982.

Concernant un éventuel rapprochement en Corse des condamnés pour l'assassinat du préfet Erignac, la présidente de la région Ile-de-France avait constaté qu'"aujourd'hui, il y a effectivement cette demande". "Dans les mois qui viennent, il y aura des décisions de justice, moi, présidente de la République, je respecterai l'indépendance de la justice dans ce dossier", avait-elle insisté.