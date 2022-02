Critiquée après son meeting, Valérie Pécresse invoque la "misogynie" de ses détracteurs

"Comme toutes les autres femmes politiques, on ne passe rien à Valérie Pécresse. On ne traite pas de la même manière les candidates et les candidats. Qui est le plus moqué, ridiculisé ? Hidalgo, Taubira et Le Pen. Avec qui on a une bienveillance sans limite ? Zemmour, Mélenchon, Jadot", a ajouté sa porte-parole Agnès Evren. Dans d'autres camps aussi, on invoque le sexisme pour expliquer le déferlement de critiques qui pleut sur Valérie Pécresse, comme l'écologiste Sandrine Rousseau.