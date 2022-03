Présidentielle 2022 : d'où vient le concept de "remigration", auquel Eric Zemmour veut consacrer un ministère ?

Le mot a été utilisé pour la première fois de façon marquante en public par le mouvement d'extrême droite Bloc identitaire, renommé Les Identitaires en 2016, lors d'"Assises de la remigration", le 15 novembre 2014, rembobine Le Monde. "La remigration, ce n’est rien d’autre que de leur donner la possibilité de vivre toute l’année là où ils partent en vacances chaque été", avait alors lancé Damien Rieu, porte-parole de Génération identitaire, une organisation issue du même mouvement et dissoute en mai 2021. Après avoir été assistant parlementaire RN, ce militant très influent sur les réseaux sociaux a rallié Eric Zemmour au début de l'année.

Ce rendez-vous s'était tenu quelques mois après le plan de 26 mesures du Bloc identitaire contre "l'immigration massive", qui prévoyait entre autres la création d'un "haut commissariat à la remigration", un fonds d'aide au retour, une "campagne incitant les immigrés à rentrer chez eux". Certains plaident même pour des méthodes bien plus violentes : pas plus tard qu'en novembre 2021, la revue identitaire et négationniste Réfléchir et Agir, consacrait un dossier à la "nécessaire remigration" de "toutes les personnes non-européennes", en faisant intervenir l'armée pour expulser ceux qui refuseraient de partir vers les pays frontaliers de la France, relève StreetPress.

Des milieux catholiques d'extrême-droite ont aussi fait de ce concept leur cheval de bataille, comme le parti Civitas ou le journaliste et essayiste Guillaume de Thieulloy, éditeur des Mémoires de Jean-Marie Le Pen et auteur en 2013 d'une lettre d’information islamophobe, "Islam confidentiel". Un ancien conseiller de Marine Le Pen qui avait quitté le FN en 2011, Laurent Ozon, a par ailleurs créé en 2014 le "Mouvement pour la remigration". Ses appels à la remigration restent encore relayés dans la nébuleuse d'extrême-droite, notamment par l’essayiste Alain Soral, sur son site Égalité et Réconciliation.