Présidentielle 2022 : David Lisnard (LR) apporte son parrainage à Jean-Luc Mélenchon, en difficulté

"Si Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou Éric Zemmour ne pouvaient pas se présenter, cela serait une grave atteinte à la démocratie", a expliqué dimanche l'élu de droite cannois. "Nous devons veiller à ce que cette élection soit une vraie élection", a poursuivi David Lisnard. Une phrase qui résonne avec celle d'Éric Zemmour. Ce dernier qualifiant, ce dimanche, "d'illégitime" le scrutin présidentiel s'il ne pouvait pas se présenter.

Et pour cause, la candidate de droite Valérie Pécresse totalise - dimanche - au moins 1.945 signatures. L'ex-polémiste, lui, 291 quand Jean-Luc Mélenchon en possède 370. "Je combats ardemment ses convictions, ses idées et ses valeurs. Mais, il doit pouvoir concourir. Je lui apporterai mon parrainage", annonce l'élu du sud.