Réactions politiques au débat du second tour : chaque camp défend son champion, les autres se sont ennuyés

"Marine Le Pen est dans la vraie vie, Macron est dans le cosmos de McKinsey", a ironisé le porte-parole du RN Julien Odoul. Sur la liste des reproches proférés par les proches de Marine Le Pen, la proposition d'Emmanuel Macron de repousser l'âge légal de la retraite à 64 ou 65 ans a figuré en tête. Pour Louis Aliot, vice-président du parti, cette mesure sera synonyme de "plus d'accidents du travail, plus de maladies professionnelles et donc plus de dépenses et de dépendances pour nos compatriotes." Et d'ajouter : "Cassés et ruinés, c'est comme ça que Macron aime les Français".