Présidentielle : Gabriel Attal et Jordan Bardella débattront dimanche sur TF1

Les enquêtes d'opinion prédisent un second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le président de la République et la candidate du Rassemblement national pourraient de nouveau être amenés à débattre l'un face à l'autre entre les deux tours, comme en 2017. Mais avant cet hypothétique duel, ce sont leurs deux soutiens Gabriel Attal et Jordan Bardella qui s'opposeront, ce dimanche sur TF1 dans "Partie de campagne, le débat".

Ils évoqueront la guerre en Ukraine et les sujets qui agitent la campagne présidentielle, alors que Marine Le Pen sera en déplacement en Guadeloupe. Anne-Claire Coudray animera les débats, à l'issue de son journal de 20H.