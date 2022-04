Présidentielle 2022 : Sébastien Chenu nie toute dépendance du RN à la Russie

Celui-ci s'est par ailleurs félicité de la bonne tenue du débat et de la performance de sa candidate. "Il n'y a plus rien à voir avec la candidate de 2017", a-t-il certifié, se réjouissant que le débat ait permis de parler du fond. "Marine Le Pen a marqué le point sur des mesures très concrètes", a estimé le porte-parole, considérant a contrario qu'Emmanuel Macron a donné le sentiment de quelqu'un de "désinvolte" et d'"arrogant".