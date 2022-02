Présidentielle 2022 : découvrez les résultats de notre sondage quotidien du 18 février

Au second tour, en cas d'affrontement entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, dans un remake de 2017, l'actuel président de la République l'emporterait avec 55% des voix (+0,5). Face à Valérie Pécresse, il serait élu avec 56% des suffrages (=). Face à Éric Zemmour, dont la dynamique le place désormais devant Valérie Pécresse et à touche-touche avec Marine Le Pen, il serait élu avec 62% des suffrages (=).

À noter également que 65,5% (-0,5) des électeurs prévoient d'aller voter au premier tour de l'élection présidentielle. En l’état, l’abstention s’établirait donc à 34,5%. Aussi, 69% (+1) des électeurs se disent sûrs de leur choix de vote au premier tour.