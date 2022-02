Présidentielle 2022 : découvrez les résultats de notre sondage quotidien du 28 février

- Emmanuel Macron, 28% (+2)

- Marine Le Pen, 16% (-0,5)

- Éric Zemmour, 14% (-1,5)

- Valérie Pécresse, 13% (-1)

- Jean-Luc Mélenchon, 10,5% (-0,5)

- Yannick Jadot, 5% (=)

- Fabien Roussel, 3,5% (-0,5)

- Anne Hidalgo, 2,5% (=)

- Nicolas Dupont-Aignan, 2,5% (+1)

- Jean Lassalle, 2% (+0,5)

- Christiane Taubira, 1,5% (-0,5)

- Philippe Poutou, 0,5% (=)

- Nathalie Arthaud, 0,5% (+0,5)

- Hélène Thouy, 0,5% (+0,5)

A l'issue d'un week-end où l'actualité a été dominée par la guerre en Ukraine, le président de la République - toujours pas officiellement candidat à un second mandat - gagne deux points. En revanche, ses adversaires principaux, les candidats de droite et extrême droite Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Eric Zemmour, perdent tous des points, jusqu'à 1,5 pour l'ancien polémiste.