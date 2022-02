Défections au RN : Marine Le Pen demande à Nicolas Bay de "s'expliquer clairement"

Lors d'un duplex télévisé samedi dernier, le député européen s'était montré hésitant sur un possible départ en direction du camp du candidat d'extrême droite. Dimanche, Nicolas Bay a certes assuré soutenir "sans ambiguïté" la candidate du RN, mais il a aussi semé le doute en lançant : "je n'ai pas à me justifier sur ce que je ferai dans un mois, six mois ou un an" et "je ne considère pas qu'Eric Zemmour est un ennemi".