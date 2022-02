Défections au sein du RN : Jordan Bardella dénonce "une entreprise de sabotage"

Par ailleurs, Jordan Bardella a identifié parmi ceux qui ont rallié Eric Zemmour, "toujours le même profil" : "des amoureux du constat et de la confrontation", qui "préfèrent le confort de la contestation plutôt que d'assumer leurs responsabilités", a-t-il critiqué. Il a à ce propos attaqué le rival du RN, incapable de "rassembler largement" selon lui, ne faisant que redire "ce que dit Marine Le Pen depuis 20 ans" sur les sujets migratoires.

Interrogé sur son choix en cas de second tour opposant le polémiste d'extrême-droite et Emmanuel Macron, sur la possibilité d'une éventuelle alliance, Jordan Bardella a éludé la question et refusé d'imaginer un tel scénario. "Je n'ai pas d'adversaire du côté de ceux qui ont choisi la défense de la nation, mon adversaire, c'est Emmanuel Macron", a-t-il seulement glissé. Avant de s'en prendre à nouveau au chef du parti Reconquête : "Je déplore qu'Eric Zemmour soit plus virulent envers Marine Le Pen qu'Emmanuel Macron, cela commence franchement à devenir suspect. Il y a une entreprise de sabotage qui vise à tout faire pour empêcher Marine Le Pen d'accéder au second tour".