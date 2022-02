Des "nazis" chez Eric Zemmour : Marine Le Pen tente la diabolisation

Dans une interview au Figaro publiée le jeudi 3 février, Marine Le Pen qualifie le zemmourisme de "communautarisme" et l'accuse d'être entouré de "nazis". "Mon objectif n’est pas de défendre le village d’Astérix, mais de rendre leur pays aux Français. (…) Je retrouve chez Éric Zemmour toute une série de chapelles qui, dans l’histoire du Front national, sont venues puis reparties remplies de personnages sulfureux. Il y a les catholiques traditionalistes, les païens, et quelques nazis", déclare-t-elle, faisant au passage passer le message que ces derniers ne font plus partie de son entourage.

Il y a quelques jours, un proche de la candidate disait également à la presse : "C'est l'auberge espagnole leur truc, ils ont toutes les chapelles d’extrême droite, nazis et fils de nazis nés en Argentine, catholiques conservateurs de Sens commun, tarés de l'extrême droite qui profitent du moment… D’ici quelques semaines ça va devenir compliqué de faire tenir tout ça. Surtout que leur objectif n'est pas de faire gagner Eric Zemmour mais de faire perdre Marine Le Pen."