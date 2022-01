Présidentielle 2022 : désignée par la primaire populaire, que propose Christiane Taubira ?

Ainsi, Christiane Taubira s'engage à revaloriser le smic à hauteur de 1400 euros nets, mais aussi tous les bas salaires. "Les entreprises qui refuseront de négocier et d’augmenter les rémunérations ne toucheront plus d’aides publiques et ne bénéficieront plus d’exonération de cotisations sociales", écrit-elle sur son site "Avec Taubira". Elle souhaite également remettre un impôt sur les grandes fortunes et les patrimoines supérieurs à 10 millions d’euros. Cela permettra de dégager plus de 10 milliards de recettes nouvelles, estime la candidate. Pour assurer un logement digne à tous, elle souhaite mettre en place un encadrement des loyers généralisé et augmenter les APL pour que le loyer et les charges soient couverts pour les plus bas revenus.

Pour les jeunes, Christiane Taubira veut étendre le RSA aux 18-25 ans et créer une dotation pour leur autonomie qui garantira à chacun pendant cinq ans 800 euros mensuels. Elle souhaite également que les 847.000 jeunes âgés de 18 à 25 ans qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation puissent voir le coût de leurs études et formation pris en charge à 100%. Elle veut doter de 20.000 euros de capital de projet les jeunes qui veulent créer une activité.