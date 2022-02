Présidentielle 2022 : les équipes de Christiane Taubira et Yannick Jadot discutent, mais...

Un pas vers une union ? Une réunion a eu lieu ce 6 février entre l'équipe de campagne de Christiane Taubira et celle de l'écologiste Yannick Jadot, a indiqué à l'AFP le président du PRG, Guillaume Lacroix, proche de Christiane Taubira, confirmant une information de Politico et du Monde. Mais aucune discussion sur le ralliement possible de l'un à l'autre n'a eu lieu, a-t-il précisé.