Droits de succession : pourquoi s'invitent-ils parmi les thèmes centraux de cette campagne ?

Dans une campagne marquée par les questions de pouvoir d'achat - encore plus depuis l'invasion russe en Ukraine et la hausse des prix de l'énergie - avoir des mesures sur les droits de succession est indispensable. Plus qu'il y a cinq ans. "La crise des Gilets jaunes, notamment, a montré au pays que le travail pouvait ne pas être rémunérateur. On a vu que des personnes qui faisaient pourtant des métiers indispensables étaient sous-payées et ne s’en sortaient pas. Alors tous les prétendants à l'Élysée sont un peu obligés d’en parler", assure Olivier Rouquan. "Notamment la gauche, dont c'est le travail politique de parler des classes sociales et de l’égalisation des conditions de vie. Mais le sujet dont elle devrait s’emparer et qu’elle élude trop, c’est le travail et la rémunération liée au travail", estime-t-il. "On parle des droits de succession parce qu’on n’est pas capables aujourd’hui dans ce pays de parler du travail et de sa rémunération et des possibilités de mobilité sociale."